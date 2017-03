Décès d'André Farber

André Farber, professeur émérite, a enseigné à la Solvay Business School, y compris lorsqu'elle s'appelait encore l'Ecole de Commerce Solvay, aux étudiants de sciences économiques. Il est décédé ce week-end d'une crise cardiaque, à 73 ans. L'ULB rappelle sa mémoire sur son site:"'Il explora successivement, entre autres, les techniques mathématiques permettant de résoudre les problèmes d'ordonnancement, la performance des fonds de placement, les décisions en incertitude mais surtout la théorie de la marche au hasard (randon walk) des cours de bourse."

"Son expertise de terrain l'amènera également à l'ABAF (Association Belge des Analystes Financiers) puis à la présidence de l'European Finance Association."

"A côté de son large regard académique, l'ULB doit à André Farber d'avoir apporté, dès 1981, son appui à la gestion des finances de l'Université et d'avoir assumé la présidence de l'Ecole de Commerce puis le vice-décanat et le décanat de la Faculté des Sciences sociales, politiques et économiques - Solvay Business School, avant de devenir vice-recteur à la stratégie et au développement institutionnel. Tous ceux qui ont côtoyé André Farber retiendront sa vive intelligence, ses larges compétences en matière de finance, ses qualités pédagogiques et gestionnaires ainsi que son dévouement à la gestion de l'Université."