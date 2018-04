Crelan mise sur les PME et le conseil spécialisé

"Nous visons de plus en plus les PME", a indiqué la directrice communication Isabelle D'haeninck en marge de la présentation des résultats annuels vendredi. Ces businesscenters seront répartis sur l'ensemble du pays.

Avec 600 agences, Crelan dispose d'un réseau physique encore fort vaste, la banque entendant mettre l'accent sur l'ancrage local et un conseil local.

Toutefois, comme les autres groupes bancaires, le réseau de Crelan souffre de la croissance des banques en ligne. L'an dernier, 30 agences ont été fermées et 24 supplémentaires le seront cette année, écrit De Tijd. La porte-parole évoque "un mouvement naturel". "D'une part, l'effet de fusion de Centea et du Crédit agricole joue encore, d'autre part il y a une tendance à la professionnalisation suivant laquelle les petits bureaux rejoignent les plus gros."

Crelan a conclu l'an dernier avec un bénéfice net proche des 50 millions d'euros, contre 55,2 millions en 2016. Le total des actifs gérés (bilantaires et hors bilan) augmente de 0,9% et passe à 21,91 milliards d'euros.

Le dividende distribué aux coopérateurs a été relevé à 3%.