Comment Wall Street a adoubé le bitcoin

Même son plus farouche opposant a modéré ses propos. Après avoir qualifié le bitcoin d'"escroquerie", Jamie Dimon, le PDG de JP Morgan, s'est excusé et a exprimé ses "regrets", tout en continuant de clamer qu'il n'était pas intéressé par la cryptomonnaie. Le patron de la première banque américaine est toutefois de plus en plus isolé. Car le monde des affaires a largement embrassé la cause du bitcoin, ces derniers mois, outre-Atlantique.

