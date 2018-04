Co-entreprise avec IBM pour accélérer la transformation numérique de Belfius

Les deux sociétés sont déjà partenaires au travers d'un accord-cadre de services existant jusqu'à la fin de 2023. IBM va continuer à fournir à Belfius "des services d'infrastructure IT et de centres de traitement de données résistants et optimisés en termes de coût, où l'accent sera mis en particulier sur la cybersécurité, le cloud et les solutions cognitives, afin de permettre l'accélération de la transformation numérique de Belfius".

A cela s'ajoute la création en Belgique d'une nouvelle co-entreprise, contrôlée par IBM et spécialisée dans la fourniture de services IBM au groupe Belfius: PI-Square.

Auparavant, dans le cadre d'un précédent accord, IBM fournissait des services IT à Belfius par le biais d'Innovative Solutions for Finance (IS4F), une joint-venture au service de sept institutions financières européennes pour le compte d'IBM. Désormais, Belfius pourra donc compter sur un fournisseur de services IT dédié.

En outre, dans le cadre de cet accord, tous les employés d'IS4F Belgique ont été transférés vers PI-Square pour servir Belfius, précise un communiqué.