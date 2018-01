Chute de crypto-monnaies après que Coincheck a suspendu les retraits, sauf pour le bitcoin

NEM, la 10e plus importante crypto-monnaie par sa capitalisation de marché, a chuté de 16% au cours des dernières 24 heures, selon CoinMarketCap.com. Le bitcoin reculait de 4,75% à 10.748,20 dollars, ripple de près de 9% et ethereum de 2,35%.

"Nous avons suspendu les dépôts et retraits, les achats et ventes de NEM. Nous sommes désolés de vous causer de gros ennuis et des soucis", a affirmé Coincheck dans une série de tweets, annonçant qu'elle suspendait les échanges sur toutes les crypto-monnaies à l'exception du bitcoin.

"Pour le moment, nous suspendons l'achat et vente d'altcoin (monnaies alternatives) à l'exception de BTC (bitcoin). Nous sommes désolés de vous causer de gros ennuis. Merci de votre compréhension", a-t-elle répété dans un autre tweet.

Coincheck n'a pas donné de précisions sur ce qui a entraîné la suspension des échanges mais indiqué qu'elle prépare une annonce.

Selon son site web, qui se présente comme "la principale plate-forme d'échanges sur le bitcoin et les crypto-monnaies en Asie", Coincheck, basée à Tokyo, a été fondée en 2012 et employait 71 personnes en juillet 2017.

La retentissante faillite de la plateforme d'échanges MtGox à Tokyo en 2014, dans des circonstances obscures, n'a pas fait renoncer le Japon à la reconnaissance officielle des crypto-monnaies. MtGox s'était effondrée après avoir dû admettre que 850.000 coins, d'une valeur de 480 millions de dollars à ce moment-là, avaient disparu de ses coffres.

Environ un tiers des transactions en bitcoins en décembre 2017 était effectué en yens, selon le site spécialisé jpbitcoin.com.

La monnaie virtuelle est désormais loin de son sommet de la fin décembre, lorsqu'elle s'était approchée de 20.000 dollars, après avoir vu sa valeur multipliée par 25 au cours de l'année 2017, avant d'être affectée par les craintes d'éclatement de cette bulle spéculative et de mise en place d'une réglementation.

Le financier et milliardaire George Soros, légendaire pour ses succès sur le marché des changes, a déclaré jeudi lors du sommet de Davos à propos du bitcoin que "ce n'est pas une monnaie" et estimé que ses fréquents accès de hausse étaient "une bulle typique".

George Soros ne croit pourtant pas à une "chute brutale" du bitcoin, plutôt à une baisse graduelle, en raison de l'attrait selon lui de cet actif anonyme mais à la traçabilité presque parfaite pour des régimes autoritaires.