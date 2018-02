Bourse: Les marchés européens ont limité les dégâts

L'indice BEL 20 devait confirmer une baisse de 2,53% en s'inscrivant à 3.896,59 points avec tous ses éléments dans le rouge à la seule exception de Bekaert (35,82) finalement inchangée. En abandonnant 3,29 %, Galapagos (89,28) n'était plus en tête des baisses, dépassée notamment par KBC (73,92) qui abandonnait 3,52 %, ING (15,10) et Telenet (58,65) chutant de 3,19 et 3,77 %. AB InBev (86,26) et Engie (13,03) valaient 2,27 et 2,5% de moins que lundi, Ageas (41,10) perdant 2,84 %. Solvay (111,10) et UCB (65,64) étaient en baisse de 0,89 et 1,59 %, Umicore (40,09) et Nyrstar (6,00) ne reculant plus que de 1,37 et 1,32 %. Colruyt (42,82) et Ahold Delhaize (17,26) étaient négatives de 2,15 et 2,51 %, Aperam (43,60) reculant de 3,90 %, Ontex (23,72) et Bpost (26,30) de 1,00 et 1,94 %, Ackermans (141,80) et GBL (89,06) de 2,94 et 2,84 %. Proximus (25,57) et Orange Belgium (15,94) abandonnaient finalement 2,74 et 2,80 %. Hors indice, Exmar (5,62) et Melexis (82,15) avaient perdu plus de 7 % avant de confirmer respectivement un recul de 3,9% et une hausse de 0,4 pc. Asit (4,87) et arGEN-X (57,60) plongeaient de 6% derrière Bone Therapeutics (8,70), amputée de 7,2 %. MDXHealth (3,40) et Celyad (32,50) chutaient de 4,6 et 4 %, Fagron (10,41) et Mithra (14,24) de 3,1 et 3 %. Recticel (8,50) chutait de 4,3% et Hamon (0,97) de 9,7 %, Lotus Bakeries (2.120,00) et Resilux (141,00) abandonnant 4,5 et 3,1% en compagnie de Greenyard (19,64) qui perdait 2,7 %. Barco (93,30) et Roularta (22,40) étaient négatives de 3,7 et 2,2 %, D'Ieteren (35,58) reculant de 2% contrairement à Kinepolis (57,50) et Econocom (6,71) qui terminaient sur des gains de 1,4 et 1,1% en compagnie Sapec (69,00) qui regagnait 9,5 %.

AB InBev arrivait de fort loin en tête au rang des échanges avec 4.067.191 titres traités pour quelque 351 millions d'euros, devant KBC (1.316.440 titres et 97 millions) et Solvay (599.239 titres et 67 millions).

Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 1,2322 USD, contre 1,2411 dans la matinée et 1,2418 la veille. L'once d'or perdait 6,80 dollars à 1.330,10 dollars et le lingot se négociait autour de 34.705 euros, en progrès de 90 euros.