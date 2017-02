BNP Paribas Fortis: direction et syndicats trouvent un accord sur l'emploi et le 'plan cafétéria'

Syndicats et direction ont approuvé une convention collective de 75 pages mardi après-midi, a indiqué Luc Broos du syndicat flamand LBC.

La sécurité d'emploi est garantie pour les années 2017 et 2018, un élément positif du point de vue des syndicats en tenant compte de la situation "difficile" dans le secteur financier.

En échange, la direction pourra mettre en oeuvre le plan dit "cafétéria" au 1er janvier 2018. Ce plan prévoit de plafonner les salaires à 4.700 euros bruts par mois. Au-dessus de ce seuil, les travailleurs pourront recevoir des points à échanger contre différents avantages extralégaux moins taxés, comme du matériel informatique ou des options supplémentaires sur leur véhicule de leasing.

Selon les syndicats, ils ont également obtenu une redistribution en faveur des plus bas salaires et des salaires des plus jeunes travailleurs sous la forme de primes.

Pour tous les travailleurs, le 13e mois sera par ailleurs payé en points.

Le syndicat chrétien, tout comme le syndicat socialiste, s'était positionné le mois dernier en faveur d'un tel plan cafétéria. Le syndicat libéral, lui, n'a pas soutenu cette proposition et n'était donc pas concerné par les discussions.