Bitcoin Challenge: ma troisième semaine (catastrophique) en 5 tweets

Mardi 30 janvier

Je commence à recevoir des conseils en placement. Le mois de février serait le mois de l'embellie. Je demande à voir.

Nouvelle stratégie lire les tendances et surtout pas acheter courant janvier !



Chaque année en janvier c'est un drop de 30%.



Consolidation fin janvier, recover courant février.



Good Luck ;) — Ansay Paul (@ansay_paul) January 30, 2018

Mercredi 31 janvier

De passage du côté de Liège pour une réunion d'entrepreneurs intéressés par les crypto-monnaies, je rencontre un coiffeur fan de bitcoin. Je me laisse tenter par une petite coupe.

#BitcoinChallenge Chez Denis Durant, coiffeur à Verviers, où on peut payer sa coupe en bitcoin. Je vous en parle bientôt 😉 pic.twitter.com/UZT3IenszY — Gilles Quoistiaux (@gilquoistiaux) January 31, 2018

Vendredi 2 février

Malgré les appels à la prudence, j'ai à nouveau craqué. Pensant acheter à bas prix, j'assiste impuissant à l'effondrement du cours du bitcoin.

Samedi 3 février

J'essuie des critiques et mes premières insultes : le Bitcoin Challenge serait une ode à la spéculation et à l'économie-casino. Vu les sommes que je perds en un temps record, j'ai plutôt le sentiment que mon expérience aura un effet dissuasif sur les novices et les curieux.

Je dois vous avouer un truc... J'ai remis 2.000 euros dans la machine à bitcoin #BitcoinChallenge https://t.co/a1sRPcIKSR — Gilles Quoistiaux (@gilquoistiaux) February 2, 2018

Mardi 6 février

Après trois semaine, j'ai accumulé une perte énorme, équivalent à 1.400 euros sur 4.000 euros investis.