Bitcoin Challenge: ma sixième semaine (risquée) en 5 tweets

Mardi 20 février

Après un départ catastrophique, le Bitcoin Challenge reprend enfin des couleurs. En une semaine, j'ai (virtuellement) gagné plus de 1.000 euros!

Résultat d'une folle semaine : mon portefeuille a redressé la barre #BitcoinChallenge #bitcoin #cryptocurrency Pour suivre en temps réel l'évolution de mon portfolio, rendez-vous ici https://t.co/z6UGGoH8bU pic.twitter.com/efBRlJKIUH — Gilles Quoistiaux (@gilquoistiaux) February 20, 2018

Jeudi 22 février

Ma satisfaction est hélas de courte durée. Le cours du bitcoin replonge sous la barre des 8.000 euros: mon portefeuille se déplume à nouveau de plusieurs centaines d'euros...

Vendredi 23 février

Le Bitcoin Challenge aurait pu être plié en douze jours! Il ne reste plus qu'à enfourcher ma DeLorean pour revenir dans le passé et corriger tout cela, comme on me le suggère malicieusement sur Twitter.

La fameuse boule de cristal que tout le monde aimerait avoir. A part Marty McFly on en est tous réduit à "si j'avais su". Ceux qui ont fait x2 en 10 jours ont juste eu du bol. Ou du culot. Ou une DeLorean tuné. — Vincent Pittard (@Vincent_Pittard) February 23, 2018

Lundi 26 février

Je suis à Barcelone à l'occasion du Mobile World Congress, le grand salon du mobile, qui accueille des milliers d'exposants. Parmi eux, on trouve quelques spécialistes des crypto-monnaies. Je rencontre des représentants de la société française Ledger, qui commercialise une clé physique permettant de sécuriser ses bitcoins, que j'utilise dans le cadre du Bitcoin Challenge. Je rencontre aussi le patron de Kochava, une entreprise américaine active dans la blockchain, qui lance son ICO (levée de fonds en monnaies virtuelles).

Je poursuis mon exploration de l'univers #cryptos au #MWC18 Ici Kochava société US active dans la pub depuis 6 ans, elle développe une plate-forme #blockchain et lance une #ICO pour lever... 200 millions de dollars. Itv avec son CEO pic.twitter.com/WG4x6MYJ3g — Gilles Quoistiaux (@gilquoistiaux) February 26, 2018

Mardi 27 février

Tous mes contacts m'ont déconseillé de le faire, en raison des risques élevés liés à ce genre d'opération, mais je me suis tout de même adjoint les services d'un robot trader. Il est censé m'aider à réaliser des opérations d'achat et de vente de crypto-monnaies. Mais ses premiers m'ont l'air bien laborieux.