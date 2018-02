Bitcoin Challenge: ma quatrième semaine (décourageante) en 5 tweets

Mardi 6 février

Après une semaine noire, je reçois des encouragements. Le maître-mot : hodl, du jargon crypto que l'on pourrait traduire par "conserve tes positions". Ca ira mieux demain.

Tu as définitivement lancé ton challenge à un moment très intéressant.

Cas d'école de correction, FUD exacerbée dans les médias et panic sell.



Rappel: on ne PERD que quand on revend en dessous du prix d'achat.



Be strong and hodl!