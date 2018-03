Bitcoin Challenge: ma neuvième semaine (et son éclaircie) en 5 tweets

Mercredi 14 mars

Les cours sont toujours à plat. J'en profite pour me refournir en monnaies virtuelles alternatives. Mon choix se porte sur le ripple et l'icon.

#BitcoinChallenge Comme les soldes se prolongent sur le marché crypto, je me suis acheté deux monnaies virtuelles supplémentaires : du @Ripple et du #Icon Bon plan ? 🤔 Il faudra un peu attendre pour le savoir... #bitcoin #cryptomonnaie pic.twitter.com/7Pjojcs24o — Gilles Quoistiaux (@gilquoistiaux) March 14, 2018

Jeudi 15 mars

Petit soubresaut du bitcoin, qui ne change pas fondamentalement l'évolution générale de mon portefeuille. On me conseille de regarder les cours sur la base d'un historique plus long, forcément plus favorable au bitcoin. Mais ça n'arrange pas mes affaires : je suis rentré sur le marché à la mi-janvier, quand le bitcoin était encore au-dessus de 10.000 euros !

Le #bitcoin a passé une mauvaise nuit 😨 Depuis ce matin ça remonte un peu mais la tendance reste négative #BitcoinChallenge pic.twitter.com/ZE5JxckmA2 — Gilles Quoistiaux (@gilquoistiaux) March 15, 2018

Vendredi 16 mars

Je ne suis pas le seul à être dans une situation délicate...

Et une pensée aussi à ceux qui sont rentrés mi-janvier sur le marché 😭 #BitcoinChallenge https://t.co/9BreMfkoiS — Gilles Quoistiaux (@gilquoistiaux) March 16, 2018

Lundi 19 mars

Les nouvelles en provenance du G20 sont bonnes pour le secteur : la régulation des cryptomonnaies, ce n'est pas pour tout de suite. Le cours du bitcoin reprend de la vigueur, tout comme mon portefeuille.

Belle remontée du #bitcoin aujourd'hui sur fond d'une première communication en provenance du G20 semblant remettre à plus tard la régulation des #cryptomonnaies La fin du tunnel pour le #BitcoinChallenge ? pic.twitter.com/MEceoeAJ9J — Gilles Quoistiaux (@gilquoistiaux) March 19, 2018

Mercredi 21 mars

Sur Facebook, je continue d'être bombardé de publicités pour de soi-disant "super placements" dans les cryptomonnaies. Le réseau social avait pourtant banni les annonces liées au bitcoin et aux ICO (levées de fonds en monnaies virtuelles).