Bitcoin Challenge: ma huitième semaine (dans les limbes) en 5 tweets

Mardi 6 mars

Le robot trader auquel j'ai confié une partie de mes bitcoins affiche de piètres performances. Logique, me dit-on sur Twitter : le robot ne fait que suivre le marché. Mais à quoi sert-il finalement ? Pas sûr que j'aie fait le bon choix en faisant appel à ce robot...

Mercredi 7 mars

On m'avertit d'une tentative de hacking majeure sur la plateforme chinoise Binance : un robot s'est fait pirater ! Heureusement, ce n'est pas le mien...

@gilquoistiaux

J'espère que tu n'est pas concerné avec ton bot



- "Someone hacked the trading bot used by majority of people. #Binance is not hacked



People trading on bots got compromised bots have the api keys.



Bots sold their altcoins and bought $VIA "-