Bitcoin Challenge: ma cinquième semaine (flamboyante) en 5 tweets

Mardi 13 février

Ce jour-là, je ne fais pas le fier...

Tu feras passet cela en note de frais. — Keszei Nicolas (@NicolasKeszei) February 13, 2018

Mercredi 14 février

Un début d'embellie se profile. Mon statut commence à changer : je serais devenu un initié ! Je suis flatté.

Ca devrait avancer pas à pas. Dommage pour toi que le NEM ait souffert d'un hack. Prépare-toi dès maintenant à la prochaine grande descente, maintenant que tu fais partie des initiés :) — cryptodevise (@cryptodevise) February 14, 2018

Jeudi 15 février

La remontada est enclenchée ! Mais le stress est toujours bien présent.

le but, c'est de voir combien de temps on peut être investisseur #bitcoin avant de risquer la crise cardiaque ? — Nicolas Blanchart (@nblanchart) February 15, 2018

Vendredi 16 février

Je maintiens mes positions. Le cours du bitcoin s'affole. Le Bitcoin Challenge est relancé !

Lundi 19 février

Plus de la moitié de mes investissements sont désormais rentables. To the moon ! (Jusqu'à la lune !), comme on dit dans le jargon crypto.