Bitcoin Challenge: les cours flambent... je tente un ultime pari

Imprévisible bitcoin ! Après des semaines passées à me lamenter sur une chute interminable du cours de la monnaie virtuelle, je n'en crois pas mes yeux : il repart à la hausse. Et pas qu'un peu ! En deux jours, la valeur du bitcoin a progressé de près de 20 % (voir graphique ci-contre).

Excellente nouvelle pour mon portefeuille d'investissements (dont vous pouvez suivre l'évolution en temps réel ici), qui reprend instantanément du poil de la bête. Comme je l'ai constaté à diverses reprises au cours des dernières semaines, le cours des monnaies alternatives est corrélé à celui de la star des cryptomonnaies. Alors que tous mes placements étaient dans le rouge, je constate que ma dernière piécette alternative, le airswap (AST) est en positif ! Ça fait longtemps que ça ne m'était plus arrivé...

L'explication est simple : j'ai acheté cette devise exotique il y a moins de deux semaines. Elle a donc profité à plein de la récente envolée des cours. Contrairement à mes autres placements, plus anciens, qui ont subi une longue série de chutes fracassantes du cours du bitcoin.

Des pertes, toujours des pertes

Mon portefeuille virtuel reprend donc une bonne bouffée d'oxygène. Mais globalement, il reste en-dessous du niveau de la mer. Mes pertes s'élèvent encore virtuellement à 1.000 euros environ, sur 5.000 euros investis. Pas de quoi pavoiser.

D'autant que mon expérience touche à son terme. Pour rappel, je me suis donné trois mois pour doubler ma mise. Je m'apprêtais à quitter la planète crypto sur un piteux constat d'échec. Mais la percée inattendue du bitcoin me cloue sur place. Et si je faisais une énorme bêtise en me retirant maintenant ?

Bull run

Sur certains groupes spécialisés sur Facebook, les analyses techniques se multiplient. A coups de graphiques et de chandelles de plus en plus vertes (ce serait bon signe...), certains spécialistes auto-proclamés expliquent que l'on s'apprête à traverser une nouvelle phase de bull run. C'est la chevauchée du taureau, synonyme de hausse spectaculaire des cours, dans le langage crypto, calqué pour l'occasion sur celui des traders de Wall Street.

Sur mes groupes WhatsApp, l'enthousiasme est à nouveau revenu. On me suggère de ne pas quitter le navire maintenant, alors que la conjoncture se retourne enfin. Je suis en plein FOMO (Fear Of Missing Out, la peur de louper le coche en langage crypto). Après quelques heures de tergiversations, je craque. Je vais tenter un dernier coup avant de me retirer.

Mon plan initial était de convertir l'ensemble de mes devises alternatives en bitcoin, afin de pouvoir facilement transformer ces bitcoins en bons vieux euros. Renseignements pris auprès de plusieurs investisseurs, je décide de ne pas toucher à ces alts (monnaies virtuelles alternatives). Dans une phase ascendante comme celle-ci (en espérant qu'elle se prolonge), les monnaies alternatives peuvent potentiellement flamber encore plus fort et plus vite que le bitcoin. C'est parfait pour une opération à très court terme.

La der des der

Electricisé par cet ultime défi, je décide de convertir une partie de mon trésor de guerre (mes bitcoins) en une monnaie alternative prometteuse, juste pour quelques jours. Avec un peu de chance, je réaliserai un gros coup avant de quitter la scène crypto.

Mon choix se porte sur IOTA, un actif qui fait partie du top 10 des monnaies virtuelles en termes de capitalisation, selon le site spécialisé Coinmarketcap. Un investisseur en herbe, nouveau passionné des cryptomonnaies, et très actif sur l'un de mes groupes WhatsApp sobrement intitulé "Blockchain Talks", m'en dit le plus grand bien. Il conclut son conseil par une étrange mise en garde : "DYOR", me lance-t-il. J'apprends que ce crypto-acronyme signifie do your own research. Fais tes propres recherches. J'aimerais bien, mais je n'ai pas le temsp. Je prends le risque de lui faire confiance. J'achète pour 0,05 bitcoin de IOTA, ce qui représente un bon 300 euros au cours du jour.

Après le week-end, je retire tout. Vraiment.