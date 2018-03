Bancontact et Payconiq Belgium vont fusionner

Bancontact Company et Payconiq Belgium - née en mai 2017 d'une initiative conjointe de ING, KBC et Belfius - ont annoncé mardi leur intention de fusionner pour former une seule société, 'Bancontact Payconiq Company'. Les actionnaires des deux entités ont signé un accord hier/lundi, à ce sujet.