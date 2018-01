Art, immobilier, stars du foot, bitcoin,... La spéculation est partout!

Apple, dont la capitalisation boursière atteint déjà 920 milliards de dollars, devrait être la première société à dépasser les 1.000 milliards de dollars. Jeff Bezos, le patron d'Amazon, est désormais l'homme le plus riche du monde avec une fortune qui avoisine les 100 milliards de dollars. Neymar est le joueur le plus cher du monde (le club français PSG a déboursé 22 millions d'euros). Le tableau de Léonard de Vinci Salvatore Mundi a été acquis par l'office du tourisme de Doha pour la bagatelle de 450 millions de dollars, devenant ainsi l'oeuvre d'art la plus chère du monde. Le château de Louveciennes, en région parisienne, a été acquis par un prince saoudien pour 275 millions d'euros. Ce qui en fait, selon le magazine Fortune, un record absolu. On peut trouver plus cher encore, toutefois : un ranch de 210.000 hectares est devenu en 2016 la propriété du milliardaire américain Stan Kroenke pour la bagatelle de 725 millions de dollars. Le 7 février prochain, une voiture de sport italienne Iso Grifo acquise par Johnny Hallyday en 1964, sera vendue par Sotheby's. Elle est estimée à 3 millions d'euros. Au moins.

