Arnaques au bitcoin: des Belges témoignent

CoinQuick : comment perdre son argent rapidement

Fin décembre, Alain Prévot commence à s'intéresser aux cryptomonnaies. Ce retraité, qui boursicote depuis 30 ans, flâne sur Internet à la recherche d'une bonne opportunité. Il tombe sur CoinQuick.net, un site en français au sujet duquel il trouve plusieurs références et témoignages enthousiastes. Sur sa page d'accueil, CoinQuick propose aux investisseurs de saisir " les opportunités les plus rentables de la décennie ". Une série de liens vers des articles du Figaro et des Echos viennent crédibiliser le discours de la société, qui se présente comme une " banque de cryptomonnaies ".

...