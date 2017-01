Arco, Holding communal: l'heure de la douloureuse

Les deux grands actionnaires historiques de Dexia - Arco et le Holding communal - terminent leur liquidation. Celle du Holding communal risque d'être douloureuse, l'Etat et les Régions ayant garanti environ 600 millions d'euros de dettes. Et les coopérateurs d'Arco désirent être indemnisés, une autre facture de 600 millions...