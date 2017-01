Arco et Belfius enterrent la hache de guerre: la liquidation ne rapportera presque rien

Un accord est intervenu entre les liquidateurs d'Arco et Belfius. Après cinq ans d'attente, la liquidation du bras financier du mouvement ouvrier chrétien touche donc à sa fin et ne rapportera sans doute que peau de chagrin, rapportent vendredi De Tijd et L'Echo.