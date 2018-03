Amazon va-t-il braquer votre banquier ?

Lundi 5 mars : coup de tonnerre. Amazon veut lancer sa propre offre bancaire. C'est le Wall Street Journal qui révèle l'information dans un article publié ce jour-là sous le titre "Next up for Amazon : checking accounts ". D'après le quotidien américain, le géant du Web serait actuellement en discussion avec plusieurs grandes banques américaines, dont JP Morgan, pour voir s'il serait possible de proposer une sorte de compte courant à ses utilisateurs. Dans sa ligne de mire : les millennials et ceux qui ne disposent pas de compte dans un établissement bancaire traditionnel. But de la manoeuvre, selon le journal : réduire les commissions prélevées par les grandes banques à chaque fois qu'un de ses clients achète sur son site via une carte de crédit. Alors, info ou intox ? Amazon prépare-t-il vraiment une grande offensive dans la banque ?

...