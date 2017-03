Pierre-Henri Thomas Journaliste Opinion

Alors, la banque, est-ce que ça "paie encore" ?

Un confrère du Standaard s'interrogeait dernièrement: le banquier ressemblerait-il à un fermier ? A un fermier de Fernand Raynaud, faussement attristé, mâchouillant un mégot et regardant le ciel d'un air méfiant, geignant - "J'suis qu'un pov' paysan" - et répétant: "Le blé ? Le colza ? Ça eût payé. Mais ça paie plus". Qu'en est-il vraiment ?