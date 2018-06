AG Insurance: deux réunions de concertation mises à l'agenda

Syndicats et direction d'AG Insurance se sont revus dans un climat finalement plus positif mardi en fin de matinée, au lendemain des actions menées dans les bureaux de Charleroi et d'Anvers lundi. Le front commun syndical reproche à la direction de "bafouer la concertation sociale" après l'adoption par l'entreprise d'assurances d'une série de conventions collectives de travail (CCT) avec le seul syndicat chrétien flamand LBC. Mardi, les représentants du personnel et la direction ont convenu de se revoir les 21 et 29 juin prochains. La direction se dit satisfaite de la poursuite des discussions.