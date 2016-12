À quoi ressemblera l'année 2017 pour les banques ?

Dix mille emplois de plus supprimés chez Deutsche Bank, 9.000 chez Commerzbank. ABN Amro qui va réduire ses effectifs de plus de 1.000 unités au niveau mondial. ING qui, brutalement, annonce la suppression de 7.000 emplois dont plus de 3.000 en Belgique. Restructurations chez P&V et Axa qui vont supprimer un millier d'emplois. Plan social chez Crelan, etc.

...