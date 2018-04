6,6 milliards d'impôts pour les sociétés de BEL 20 en 2017

Les sociétés cotées reprises dans l'indice BEL 20 ont vu leur charge d'impôt global augmenter fortement l'an dernier à 6,6 milliards d'euros, selon les calculs de L'Echo et de Tijd publiés dans leurs éditions du week-end. C'est une hausse de 46% par rapport à l'année précédente et un record depuis six ans.