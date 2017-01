24 heures avec le Manager de l'année, Marc Raisière (Belfius)

La deuxième fois aura donc été la bonne ! Après une première nomination en 2015, Marc Raisière (53 ans) est cette fois-ci sacré Manager de l'Année. En distinguant le patron de Belfius, le jury de Trends-Tendances a voulu récompenser le travail accompli depuis trois ans par le CEO et ses équipes pour redresser une banque virtuellement en faillite et la transformer en une entreprise très rentable et orientée vers le numérique. L'occasion pour le très énergique CEO de lever un coin du voile sur sa vie bien remplie de patron de banque.

...